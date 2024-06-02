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3 張分　X-ONE BIPHASE 1.24mm エックスワン バイフェイズ
商品番号 P85360133600
商品名

3 張分　X-ONE BIPHASE 1.24mm エックスワン バイフェイズ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,185 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テクニファイバーX-ONEBIPHASE1.24mmエックスワンバイフェイズノンパッケージ■商品名テクニファイバーX-ONEBIPHASE■太さ1.24mm■長さロールから11mにカットしてお届けします。100インチ、縦16本×横19であれば足りる長さと考えています。一本張りにするなど、依頼するストリンガーにご確認願います。■カラーナチュラル
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