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- 銀製 SILVER950刻印 銀帆船 ヨット ガラスケース付 V 5443
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商品詳細
大きさ （ガラスケース）高さ約19.5cm 幅約17.7cm×12.2cm（帆船）高さ約11.7cm 幅約10.2cm×1.5cm 重さ約36g（波）高さ約0.6cm 幅約12.7cm×7.2cm 重さ約44g波部分には刻印はありません。個人名が書いてあるため、モザイクをかけています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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銀製 SILVER刻印 銀帆船 ヨット 約89g ガラスケース付 D 5194-
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銀製ヨット トウキョーシルバーズ謹製 帆船ヨット 950-
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銀製 SILVER刻印 銀帆船 ヨット 約89g ガラスケース付 D 5194-
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銀製ヨット トウキョーシルバーズ謹製 帆船ヨット 950-
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