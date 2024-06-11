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銀製　SILVER950刻印　銀帆船　ヨット　ガラスケース付　V　5443
商品番号 T30538876134
商品名

銀製　SILVER950刻印　銀帆船　ヨット　ガラスケース付　V　5443
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ガラスケース）高さ約19.5cm　幅約17.7cm×12.2cm（帆船）高さ約11.7cm　幅約10.2cm×1.5cm　重さ約36g（波）高さ約0.6cm　幅約12.7cm×7.2cm　重さ約44g波部分には刻印はありません。個人名が書いてあるため、モザイクをかけています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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