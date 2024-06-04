東北ゴールデンイーグルス 今江敏晃 ユニフォーム LARGEサイズ

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商品詳細
次期、東北楽天ゴールデンイーグルスの監督に就任した今江敏晃ユニフォームLARGEサイズ2017年に購入観賞用としてハンガーに掛け使用衣類ケースで保存開封はしてあるが着用無し多少のシワあり喫煙者、ペット無し野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルス種類···レプリカユニフォーム
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