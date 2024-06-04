2014 日本代表　AKBコラボユニフォーム　高城亜樹　新品　レア

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ご覧いただきましてありがとうございます。申し訳ないのですが、必ずプロフィール\u0026説明文のご確認をお願いいたします。商品名:2014日本代表 AKBコラボユニフォーム 高城亜樹 新品 レアサイズ:L色:青状態:タグ付き未使用です。全体的に目立つ汚れや傷は見当たらず、良好なコンディションです。※あくまで古着となりますので、完璧を求める方はご遠慮ください。自宅保管のためご理解のいただける方、画像で状態をご確認いただき納得していただける方のみご購入をお願いします。※即購入大丈夫です。匿名配送にてお送りいたします。丈···半袖カラー···ブルーサイズ···L7-24