PING G430 MAX 9度 ドライバーヘッドのみ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。PINGG430MAX9度のドライバーヘッドのみになります。真っ直ぐ飛び曲がりません。状態におきましては、ソール部分に擦り傷クラウン部分に傷がございます。後油性ペンで塗っております。側面にも傷が3つほどございます。ヘッドカバーとレンチ付属します。画像で判断していただけると幸いです。中古品になりますのでご理解の上ご購入ください。種類···ドライバー利き手···右対象···メンズクラブ本数···〜9本キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)
http://narcologia.ru/goods/stair338500.html
http://narcologia.ru/goods/message763727.html
http://narcologia.ru/goods/displease258331.html
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