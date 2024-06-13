硬式バット　イーストン　リトルリーグ　バット　28インチ　71センチ　usa

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商品詳細
競技の種類...硬式バランス・特徴...子供・ジュニア・キッズ用リトルリーグのイーストンのバットです。☆28インチ☆71センチ☆510g小柄な方、マイナーの方、練習用などお使いください(´∀`)
http://narcologia.ru/goods/encourage285672.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral38932.html
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イーストン 硬式バット
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