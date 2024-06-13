今月値下げ★ビヨンドマックスギガキング☆1CJBY146☆少年用☆左巻き、左打ち

ミズノ。ビヨンドマックスギガキング（BEYONDMAXGIGAKING）ミドルバランス 限定品 少年軟式バットサイズ：78cm重さ：平均600g※グリップテープは左巻き、左打者用に巻き直しています。※専用のバットケースお付けします。新品39,600円で購入し、一年程使いました。中学生になり、使わなくなりましたのでこの度出品いたします。バッティングセンターの使用はございません。多少の使用感はありますが凹みなど大きな傷はなく写真をみてご判断ください。機能的には問題なくウレタン素材のパワーを発揮して使えます。ご理解いただける方の入札をお待ちしております。落札後はＮＣＮＲでお願いします。今日と10月31日まで、値下げします❗️17000円から始まりました。14000円まで値下げします。この機会に是非ご入札をお待ちしております。



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