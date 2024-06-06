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- 【希少】アイルランド代表シェルジャケット
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商品詳細
アンブロのアイルランド代表シェルジャケットですインナーはメッシュ仕様になっています。背面にブランドロゴ、スポンサーロゴがプリントで入っています。アジアサイズでMサイズです。実寸は以下平置き計測を参考にして下さい。身幅約53cm着丈約66cm着用に支障をきたすようなダメージは有りません。あくまでも中古品である事をご理解の上、購入をお願い致します。状態は画像からご判断下さい。即購入オッケーです。丈···長袖カラー···グレーサイズ···M
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