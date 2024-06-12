ヨネックス テニスシューズ パワークッションエクリプション3GC 23.5㎝

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テニスシューズYONEXヨネックスパワークッションエクリプション3GCカラー···ブラック、ブルーサイズ···23.5対応コート···オールコート○レッスン2回、合わせて約4時間の使用のみです。○目立った汚れありませんが内側かかと部分に少し擦れた感じがあります。○右かかと裏、ほんの少し擦れあり。写真をご確認の上、気になる方は購入をお避けください。配送の際、ヨネックスの箱ですが、同商品でないことをご了承下さい。中古品ということをご理解いただけますようお願いいたします。