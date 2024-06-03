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- 【新品】アディダス KIRIN 日本代表ユニホーム ショーツ L
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商品詳細
サイズ Lウエスト幅 32㎝総丈 42㎝インナーパンツ付きのショートパンツです。発送の際小さく畳みますので折れジワ等ご了承ください。
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