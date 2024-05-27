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「トラッキー」ドライバー用ヘッドカバーと特別おまけ
商品番号 V46166174130
商品名

「トラッキー」ドライバー用ヘッドカバーと特別おまけ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロ野球阪神タイガースのマスコットキャラクター「トラッキー」のドライバー用ヘッドカバーです。460CCに２、３回使いました。ごゴルフコンペの「アレ」を目指してお供にどうぞ。おまけに、入手困難な阪神タイガース甲子園ロイヤルスイート入場カードもおつけします。珍しい希少全10枚セットです。米大リーグMLBで絶好調の19藤浪晋太郎をはじめ、2梅野隆太郎　3大山悠輔　5近本光司　7糸井嘉男　16西勇輝　29髙橋遥人　33糸原健斗　50青柳晃洋　88矢野燿大監督の未使用カードです。コンパクトにして送らせていただきますのでご了解ください。#阪神タイガース　#トラッキー　#ゴルフ　#ヘッドカバー
http://narcologia.ru/goods/assessor419103.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic48112.html
http://narcologia.ru/goods/encourage561372.html
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