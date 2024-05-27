「トラッキー」ドライバー用ヘッドカバーと特別おまけ

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商品詳細
プロ野球阪神タイガースのマスコットキャラクター「トラッキー」のドライバー用ヘッドカバーです。460CCに２、３回使いました。ごゴルフコンペの「アレ」を目指してお供にどうぞ。おまけに、入手困難な阪神タイガース甲子園ロイヤルスイート入場カードもおつけします。珍しい希少全10枚セットです。米大リーグMLBで絶好調の19藤浪晋太郎をはじめ、2梅野隆太郎 3大山悠輔 5近本光司 7糸井嘉男 16西勇輝 29髙橋遥人 33糸原健斗 50青柳晃洋 88矢野燿大監督の未使用カードです。コンパクトにして送らせていただきますのでご了解ください。#阪神タイガース #トラッキー #ゴルフ #ヘッドカバー
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