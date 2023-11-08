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商品詳細
背番号50時代の青柳レプリカユニフォームです。新品未使用です。発送時は中に挟んでる紙を取り出して畳んで発送する事をご了承下さい。サイズはMです。野球チーム···阪神タイガース
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi62847.html
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