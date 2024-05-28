YONEX®テニスシューズ メンズ 24cm

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商品詳細
サイズ···24〜24.5cm性別···メンズ・状態赤白色のテニスシューズです。未使用新品箱には傷がありますが中身はほぼ開けてないので新品です。写真を撮る際に開けましたがそれ以外は開けてません。使う機会が無かったので出品致します。値下げ可能です。箱ごと欲しい場合は言ってください即購入⭕️
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