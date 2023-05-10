【size上O下M】adidasユヴェントスFC TRシャツ＆パンツSET

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こちらの品は表示価格でのご購入手続きをお願い致します。ご予算が合えばお願い致します。m(__)m【中古品】ご理解いただける方のみでお願い致します。まだまだ使用できます。【用途】サッカー、フットサル、ジム着、家着、他【コメント】レプリカシャツよりTRシャツ＆パンツ(ジャージ)の方が様々なシーンで活躍します。シンプルだけどカッコいい2色のカラーコーディネート。早い者勝ちですので、お早めのご検討宜しくお願い致します。【発送方法】宅急便コンパクト（らくらくメルカリ便）匿名メーカー:adidasアディダス丈···半袖 カラー:ベージュ×ブラック丈···長ズボン カラー:ブラック×ベージュ ※ジャージパンツストレッチ効きます。サイズ:上O下M丈···半袖カラー···ベージュ×ブラックチーム名/国外···ユヴェントスFCリーグ···セリエA種類···TRシャツ＆ジャージパンツ状態に関しましては、ご質問や画像にてご確認頂き、ご納得の上ご購入をお願い致します。ご購入後のクレーム、返品はご遠慮下さい。