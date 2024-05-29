七五三掛龍也 大判ステフォ フル26枚セット

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TravisJapanトラジャ大判ステフォ七五三掛龍也26枚セット※入所以降の大判ステフォは恐らく抜けなしフルとなります。写真2枚目以降に詳細載せておりますのでご確認ください。・2013滝沢演舞場20131枚・2016JohnnysALLSTARSIsLAND4枚・2017JohnnysYou\u0026MeIsLAND（ユメアイ）2枚・2018JohnnysHappyNewYearIsLAND（ハピアイ）2枚・2018-19JohnnysKing\u0026PrinceIsLAND3枚・2019虎者4枚・2020虎者5枚・2021虎者5枚全て未開封のものとなます。目立った傷や汚れはありませんが、外袋には経年によるよれや擦れ、細かな傷などございます。素人保管のため、完璧を求める方はご遠慮ください。※梱包について水濡れ防止にて発送します上記以外で梱包方法や発送方法等ご希望ありましたら、購入前にコメント欄にてご相談ください。即購入OKですがご不明点ございましたら購入前にコメント欄にてお問い合わせください。TravisJapanTravisJapanトラジャ七五三掛龍也#tj_koku