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ベンチコート　アンブロ　M
商品番号 W82571125042
商品名

ベンチコート　アンブロ　M
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色はネイビーと赤sizeは176cmの大人も着用できました袖は長めになりますが約160cmでふくらはぎ下の長さです。着用回数は比較的少ないですが、使用品になりますのでご理解ある方に。
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