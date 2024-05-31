ダブルアニバーサリー　ソフトバンクホークス　ユニフォーム　3XL

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身幅60cm着丈76cm肩幅52cm素人採寸なので、誤差はご了承ください観戦の際、一度だけ着用（服の上から着用）致しました。目立った汚れ等もなく美品だと思います。used品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。匿名配送でお送りさせて頂く予定です。ご不明な点、ご要望等がごさいましたら、お気軽にコメントください。もちろん即購入も大丈夫です。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス種類···レプリカユニフォーム