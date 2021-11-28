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テニス用ガット ポリツアープロ130 (4張りセット) グラファイト
商品番号 R89013202555
商品名

テニス用ガット ポリツアープロ130 (4張りセット) グラファイト
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。テニス用ガットポリツアープロ130(4張り)のページです。海外国内プロ選手も多く使用しているポリエステルストリング新品未使用＊自宅にて保管していたため、経年劣化がある場合がございますので、ご理解のほど宜しくお願いします。テニス用ガットヨネックス(YONEX)ポリツアープロ130(テニス用)カラー:グラファイトゲージ:1.30mm、長さ:12m＊簡易梱包にて発送いたします。種類...ガット
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