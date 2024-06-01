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YONEXパワークッションエアラスダッシュ★オムニクレーコート用★テニスシューズ
商品番号 K99652189901
商品名

YONEXパワークッションエアラスダッシュ★オムニクレーコート用★テニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···23cmサイズアウトのため、出品です！溝もまだまだあるので、これからもたくさん履いていただけると思います！
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