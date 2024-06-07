バボラ テニスシューズ プロパルス ブラスト クレー 26cm

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商品詳細
購入しましたが、使用する予定が無いので出品させていただきます。未使用ですが、一回サイズ確認の為、室内にて足を入れています。汚れ等は無いと思いますが、写真にてご判断下さい。ご検討の程、よろしくお願いします。
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