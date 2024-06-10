中日ドラゴンズ　キャップ

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商品詳細
中日ドラゴンズのneweraキャップになります！タグ付きの未使用です！サイズは調整できるタイプです！一個前のユニフォームのデザインになります。定価5500円質問等ありましたらコメントお願いします！※値下げ不可ドラゴンズグッズドアラ
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