松坂大輔ライオンズの試合球サインボール

松坂大輔ライオンズの旧コミッショナーのスタンプ入り試合球サインボールです。試合球にサインするのは珍しいと聞きましたが、本当の事はわかりません。出品は少ないみたいです。球場に勤めてる人が直接貰ったものなので、ケース等はありません。黄ばみ、キズ等があります。



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