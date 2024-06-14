阪神タイガース　ボブルヘッドフィギュア　2023 大山選手

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商品詳細
大山選手のフィギュアです。未使用品ですが、自宅保管ですので気になる方は購入をお控えください。野球チーム···阪神タイガース
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阪神タイガース ボブルヘッド 湯浅選手 | ncrouchphotography.com