福岡ダイエーホークス1999年祝盃

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商品詳細
福岡ダイエーホークスの優勝記念品。福引の(おそらく)２等で当たった非売品です。開封しましたが未使用です。自宅での長期保管のため、箱にやや汚れがあります。野球チーム···福岡ダイエーホークス#福岡ダイエーホークス#福岡ソフトバンクホークス#祝盃
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