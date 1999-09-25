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福岡ダイエーホークス1999年祝盃
商品番号 W24614684264
商品名

福岡ダイエーホークス1999年祝盃
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

福岡ダイエーホークスの優勝記念品。福引の(おそらく)２等で当たった非売品です。開封しましたが未使用です。自宅での長期保管のため、箱にやや汚れがあります。野球チーム···福岡ダイエーホークス#福岡ダイエーホークス#福岡ソフトバンクホークス#祝盃
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