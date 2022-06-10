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プーマ イタリア代表 トラックジャケット ジャージ アウター
商品番号 M53450944149
商品名

プーマ イタリア代表 トラックジャケット ジャージ アウター
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈...長袖カラー...ブルー種類...ジャージアウターサイズ...S着丈70身幅51ラグラン袖袖の上部に同系色のプリント有り身ごろ裏上部に少しピリング有りです
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