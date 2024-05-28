ドルトムント　19/20シーズン　ホームユニフォーム

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商品詳細
カラー···イエロー丈···半袖チーム名/国外···ドルトムントリーグ···ラ・リーガ種類···レプリカユニフォームサイズ···M身幅約49センチ、身丈約73センチドルトムント 19/20シーズンのレプリカユニフォームです。入手後、一度だけ着用しましたが、状態はとても綺麗です。サッカーやフットサル向けにいかがでしょうか？サイズは素人採寸のため、若干の誤差があります。普通郵便で発送します。#レプリカユニフォーム#ドルトムント#サッカー#ブンデスリーガ
http://narcologia.ru/goods/assessor792703.html
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