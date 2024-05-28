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ドルトムント　19/20シーズン　ホームユニフォーム
商品番号 V95783003874
商品名

ドルトムント　19/20シーズン　ホームユニフォーム
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー丈···半袖チーム名/国外···ドルトムントリーグ···ラ・リーガ種類···レプリカユニフォームサイズ···M身幅約49センチ、身丈約73センチドルトムント　19/20シーズンのレプリカユニフォームです。入手後、一度だけ着用しましたが、状態はとても綺麗です。サッカーやフットサル向けにいかがでしょうか？サイズは素人採寸のため、若干の誤差があります。普通郵便で発送します。#レプリカユニフォーム#ドルトムント#サッカー#ブンデスリーガ
http://narcologia.ru/goods/assessor792703.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei516871.html
http://narcologia.ru/goods/composite344554.html
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