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【新未使用】カッパ　ジェフ 千葉 レプリカシャツ Lサイズ
商品番号 Q82265954336
商品名

【新未使用】カッパ　ジェフ 千葉 レプリカシャツ Lサイズ
ブランド名 カッパ
特別価格 税込 1,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただき、ありがとうございます。商品詳細は、下記になります。即購入OKです。今のところお値引きは、考えておりません。取引時の注意事項をプロフィールに記載していますので、ご確認お願いいたします。新品・未使用商品です。ご了解の上、ご購入をお願いいたします。画像のみ商品です。圧縮の上、簡易包装し発送させていただきます。■商品内容：　・商品名：ジェフユナイテッド千葉チームのレプリカシャツ　・タイプ：半袖　・サイズ：L　・型番：KF312GT01J　・カラー：イエロー　・素材：本体:ポリエステル100%　・生産国：日本◇ジェフユナイテッド千葉チームのホームレプリカシャツ#カッパ#KAPPA#レプリカシャツ#サッカー#フットサル#ジェフユナイテッド#ジェフ#20xx年シーズンモデル#レプリカユニフォーム#ホームレプリカシャツ#選手着用モデル
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