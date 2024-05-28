【新未使用】カッパ　ジェフ 千葉 レプリカシャツ Lサイズ

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商品をご覧いただき、ありがとうございます。商品詳細は、下記になります。即購入OKです。今のところお値引きは、考えておりません。取引時の注意事項をプロフィールに記載していますので、ご確認お願いいたします。新品・未使用商品です。ご了解の上、ご購入をお願いいたします。画像のみ商品です。圧縮の上、簡易包装し発送させていただきます。■商品内容： ・商品名：ジェフユナイテッド千葉チームのレプリカシャツ ・タイプ：半袖 ・サイズ：L ・型番：KF312GT01J ・カラー：イエロー ・素材：本体:ポリエステル100% ・生産国：日本◇ジェフユナイテッド千葉チームのホームレプリカシャツ#カッパ#KAPPA#レプリカシャツ#サッカー#フットサル#ジェフユナイテッド#ジェフ#20xx年シーズンモデル#レプリカユニフォーム#ホームレプリカシャツ#選手着用モデル