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バイエルンミュンヘン ユニフォーム オーセンティック 21/22 XL
商品番号 I23232392957
商品名

バイエルンミュンヘン ユニフォーム オーセンティック 21/22 XL
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイエルンミュンヘン21/22シーズンホーム半袖オーセンティックユニフォーム！【メーカーカラー】FCBトゥルーレッド【特徴】・選手が着用するユニフォームと同じ【オーセンティック】モデルの為、軽さや機能性に優れた仕様となっています。【スペック】素材：ダブルニット【発売時期】2021年9月発売O身長177-183cm、胸囲97-103cm、ウエスト83-89cm
http://narcologia.ru/goods/recuperation606821.html
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