バイエルンミュンヘン ユニフォーム オーセンティック 21/22 XL

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商品詳細
バイエルンミュンヘン21/22シーズンホーム半袖オーセンティックユニフォーム！【メーカーカラー】FCBトゥルーレッド【特徴】・選手が着用するユニフォームと同じ【オーセンティック】モデルの為、軽さや機能性に優れた仕様となっています。【スペック】素材：ダブルニット【発売時期】2021年9月発売O身長177-183cm、胸囲97-103cm、ウエスト83-89cm
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