阪急ブレーブス☆ジャイアンツ☆サインボール

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【希少・レア】阪急ブレーブス時代の、佐藤義則選手11番サイン入りボール。読売ジャイアンツ、中畑清選手時代のサインボール。かなり昔の物なので、全体的に黄ばみがあります。サインの下の方に汚れもみられます。画像にてご確認下さい。譲り受けた物なのでわかりませんが、サインは直筆ではないと思われます。当方野球の知識もありませんので、詳しい事は何もわかりません。ご理解頂ける方のみ購入お願いいたします。おまけで、ヤンキースのボールもお付けします。即購入OK！