【希少品・未使用品】2003年阪神タイガース優勝サイン入りキャップ金本今岡赤星★

阪神、アレおめでとう♪♪♪【希少品・未使用品】2003年 阪神タイガース優勝サイン入りキャップ （中）金本 知憲（右）今岡 誠（左）赤星 憲広この年の阪神タイガースは、星野仙一監督の2年目のシーズンであり、1985年以来、18年ぶり8度目のリーグ優勝に輝いたシーズンです！！最高に強いチームの主力３選手のサイン入りキャップです。当時の阪神タイガースの関係者から特別にいただいた、特別なお品です！！大切に保管していました。未使用品ですが、自宅保管品になります。ご理解いただき、ご購入よろしくお願いします★



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