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【希少品・未使用品】2003年阪神タイガース優勝サイン入りキャップ金本今岡赤星★
商品番号 V77300890882
商品名

【希少品・未使用品】2003年阪神タイガース優勝サイン入りキャップ金本今岡赤星★
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神、アレおめでとう♪♪♪【希少品・未使用品】2003年　阪神タイガース優勝サイン入りキャップ　（中）金本　知憲（右）今岡　誠（左）赤星　憲広この年の阪神タイガースは、星野仙一監督の2年目のシーズンであり、1985年以来、18年ぶり8度目のリーグ優勝に輝いたシーズンです！！最高に強いチームの主力３選手のサイン入りキャップです。当時の阪神タイガースの関係者から特別にいただいた、特別なお品です！！大切に保管していました。未使用品ですが、自宅保管品になります。ご理解いただき、ご購入よろしくお願いします★
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