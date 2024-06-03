★ おしゃれ！未使用！ナイキ NIKE テニスシューズ25.5cm

＜商品＞ お洒落なデザインが人気のブランド、ナイキのテニスシューズ ナイキコートウィメンズズームコートPROHC 鮮やかな色合いで、コートで映えそうですね！ 色鮮やかなデザインが他人と被らなくてイイですね！ サイズ：25.5cmUS8.5 ※なかなか出ない稀少なサイズ！ ※個人的な感覚ですが、試着では サイズ表記よりもやや小さめな感じ。 フィット感の微調整は ソックスの厚みを変える方法がおススメ。 ・重量：約310ｇ（片方、実測重量） 前足部のZoomAirユニットと、足を踏み出すたびに ロイター板のように機能するフルレングスのプレートが 屈曲し、エネルギーリターンと安定性を向上。 通気性に優れた素材を使用した高反発デザインで、 過酷な試合中でもさっぱりとした履き心地が持続します。 柔軟性に優れた素材が涼しさをキープ。 つま先に配した成型ラバーが摩耗しやすい部分の 耐久性を強化。 前足部に内蔵されたZoomAirユニットが弾むような 反発力を発揮。 データに基づいて作り上げた抜群に耐久性の高い アウトソールにより、最高レベルのグリップ性を実現。



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