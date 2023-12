【新品グロメット添付】Wilson プロスタッフSIX.ONE 95 V13.0

プロスタッフ シックスワン95



リプレイスメントグリップは新品を添付させていただきます。往年のそれと変わらずクラシックなPROSTAFFSIX.ONE。薄いフレーム、コンパクトなヘッドサイズ、そして重量感のあるこのラケットは、プレーの精度を高める事を追求しています。これにより、プレイヤーは自信を持ってショットを打つことが出来ます。2021年3月発売モデル国内当初販売価格 55,000円(税込)■フェイスサイズ:95平方インチ■ウェイト:331g■素材:BLX+ブレイディッド・グラファイト+ケブラー■ストリングパターン18本(縦)x20本(横)■バランス:30.5cm■レングス:27インチ■フレーム厚:22.0mm■グリップ:G3■グリップ:なし■適正テンション:50-60p■ケース:別売■国内正規品