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【新品グロメット添付】Wilson プロスタッフSIX.ONE 95 V13.0
商品番号 F60303591651
商品名

【新品グロメット添付】Wilson プロスタッフSIX.ONE 95 V13.0
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 14,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リプレイスメントグリップは新品を添付させていただきます。往年のそれと変わらずクラシックなPROSTAFFSIX.ONE。薄いフレーム、コンパクトなヘッドサイズ、そして重量感のあるこのラケットは、プレーの精度を高める事を追求しています。これにより、プレイヤーは自信を持ってショットを打つことが出来ます。2021年3月発売モデル国内当初販売価格　55,000円（税込）■フェイスサイズ：95平方インチ■ウェイト：331g■素材：BLX+ブレイディッド・グラファイト+ケブラー■ストリングパターン18本(縦)x20本(横)■バランス：30.5cm■レングス：27インチ■フレーム厚：22.0mm■グリップ：G3■グリップ：なし■適正テンション：50-60p■ケース：別売■国内正規品
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