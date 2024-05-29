

☆オーダー受付中（仕上がり2週間くらいお時間いただいています ... ☆オーダー受付中（仕上がり2週間くらいお時間いただいています ...



オーダー受付中♡*.ハングル対応◎ | labiela.com オーダー受付中♡*.ハングル対応◎ | labiela.com



お名前入りポエム オーダー受付中 ゆる人間♪ その他アート 幸せを ... お名前入りポエム オーダー受付中 ゆる人間♪ その他アート 幸せを ...



オーダー受付中 大注目 www.geyrerhof.com オーダー受付中 大注目 www.geyrerhof.com



ジュエリーオーダー受付中！お気軽にお問い合わせ下さい♫ | Paraibana powered by BASE ジュエリーオーダー受付中！お気軽にお問い合わせ下さい♫ | Paraibana powered by BASE



オーダー受付中でーす！ 画像が20枚までになったのでページを出し直し ... オーダー受付中でーす！ 画像が20枚までになったのでページを出し直し ...



痛ネイル オーダー 受付中 ネイルチップ その他ファッション おまみ ... 痛ネイル オーダー 受付中 ネイルチップ その他ファッション おまみ ...



オーダー受付中♡】うちわ文字 オーダー依頼ページ sk OFF www ... オーダー受付中♡】うちわ文字 オーダー依頼ページ sk OFF www ...



オーダー受付中(o^^o)コメントはこちらへ 魅力の www.geyrerhof.com オーダー受付中(o^^o)コメントはこちらへ 魅力の www.geyrerhof.com



入園入学セット オーダー受付中 水玉 ドット 大人 可愛い ニュアンス ... 入園入学セット オーダー受付中 水玉 ドット 大人 可愛い ニュアンス ...



スマホケース〜＊オーダー受付中＊〜 - iPhoneケース スマホケース〜＊オーダー受付中＊〜 - iPhoneケース



オーダー受付中 レジン ドライフラワー封入 ネーム プレート ... オーダー受付中 レジン ドライフラワー封入 ネーム プレート ...



うちの子サイズオーダー受付中♥️ チワワ リアル 実物大 等身大 ... うちの子サイズオーダー受付中♥️ チワワ リアル 実物大 等身大 ...



名前 幸せ ポエム 筆文字 アート 感謝 ～オーダー受付中～心を込めた ... 名前 幸せ ポエム 筆文字 アート 感謝 ～オーダー受付中～心を込めた ...



♡オーダー受付中♡ ぷにるんずカバー オーダーページ | eclipseseal.com ♡オーダー受付中♡ ぷにるんずカバー オーダーページ | eclipseseal.com

ご覧いただきありがとうございます。ベビー・キッズのヘアピンや髪ゴムを販売しております。素材：コットン糸・ヘアゴム細・刺し目・わた✩.*˚おまとめ発送✩.*˚2個以上⇒50円引き5個以上⇒100円引き10個以上⇒300円引き※注意事項・素人のハンドメイド品となります。一つ一つ丁寧に制作していますが接着剤のはみ出し、ほつれや歪みサイズ不等などがある場合がございます。ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております♡・既製品ではなく水や熱などに弱いですのでお取り扱いには十分注意してください!!・お子様は誤飲をしない様に十分注意願います!!・基本的に、返品については対応しかねますご購入の前にご不明な点はお気軽にコメントください♡・小さい子供がいる為、ご返信が遅れる場合がございますのでご理解ください(⋆ᵕᴗᵕ⋆).+*最後までお読みいただきありがとうございます(*´ω｀*)スムーズにお互いが気持ちの良いお取引が出来ますようにご協力頂けますと幸いです!!#花#ヘアピン#子供#かみどめ#ハンドメイド