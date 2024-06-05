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ペンケース4本差し
商品番号 G95804298200
商品名

ペンケース4本差し
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ヌメ革で手染め、手縫いで仕上げました4本差しのペンケースです。ペンホルダーは取り外しが出来るようになっています。カラー・・・オレンジレッドステッチ・・・赤サイズ・・・17cm×9cm厚さ3.5cmペン軸径・・・15mm未満まで対応※他のカラーでもオーダー頂ければ製作出来ます。写真掲載のペンは付属致しません。
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