ご覧頂きありがとうございます。ヌメ革で手染め、手縫いで仕上げました4本差しのペンケースです。ペンホルダーは取り外しが出来るようになっています。カラー・・・オレンジレッドステッチ・・・赤サイズ・・・17cm×9cm厚さ3.5cmペン軸径・・・15mm未満まで対応※他のカラーでもオーダー頂ければ製作出来ます。写真掲載のペンは付属致しません。



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【筆箱紹介】 ヌメ革で出来た4本差しペンケースで筆箱紹介 what's in my pencil case



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