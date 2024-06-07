国産 ダブル ベッド 折りたたみ 折り畳み すのこベッド 檜 すのこ 二つ折り

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商品詳細
通気性バツグンのすのこベッド！材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用！頑丈な耐荷重180kg！布団も干せる2つ折りタイプ！■商品サイズ：(約)140x196x3.8cm■商品重量：（約)15.2kgナチュラル天然木材 檜(愛媛県産）■梱包サイズ：(約)50x22x72cm ■梱包重量：(約)16.2kg構造···折り畳み型サイズ···ダブル構造···折り畳み型サイズ···ダブル同サイズの下記マットレス（水洗い可能）も販売しております。セット割引を実施いたします。ご希望の方はコメントお願いいたします。ブレインスリープマットレスフロートオーバーレイDOUBLEダブル
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