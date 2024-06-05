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[お値下げ]マルニ木工 3人掛けソファー (ベルサイユグレース)
商品番号 J74313166031
商品名

[お値下げ]マルニ木工 3人掛けソファー (ベルサイユグレース)
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 27,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルニ木工製の3人掛けソファーです。外形幅695㎜(1個)×奥行835㎜×高さ760㎜3個合わせて横197㎝張り材(牛革)天然木色は写真に近いと思います。グレーでもなくベージュでもなく(写真にちかい)深みのある色でいろんなカーテンやラグにも合わせやすいです。壁面に窓がありましたので高さがあまりないものを選びました。3個ですのでお部屋にあわせて真ん中のソファーを退かして2人用にもできます。目立った傷等もなく、綺麗だと思います。送料込みの梱包、発送たのメル便で発送予定です。
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