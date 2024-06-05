[お値下げ]マルニ木工 3人掛けソファー (ベルサイユグレース)



マルニ木工 オールドマルニ maruni レマン 3人掛け ソファ ビンテージ ...



マルニ木工の3人掛けソファー【地中海ロイヤル】を入荷しました ...



マルニ木工 地中海ロイヤル シャルル 三人掛けソファ オットマン www ...



マルニ木工】Maximum マキシマム アンドリュー 3人掛けソファ ...



マルニ木工 の3人掛けソファーが買取入荷しました！｜2022年10月31日 ...



中古 美品 maruni(マルニ木工) マキシマムシリーズ アンドリュークラシカル #6411 クッション付き3人掛けソファ(アームソファ、三人掛けソファ、3P)(定価約44万円)(R-052021)



マルニ木工(maruni)出張買取-アドア東京- 地中海ROYAL(ロイヤル ...



MARUNI】マルニ木工 Maximum マキシマム Andrew アンドリュー 3人掛け ...



中古 maruni(マルニ木工) マキシマムシリーズ アンドリュークラシカル #6411 上品な佇まいが魅力的な3人掛けソファ(定価約44万円)(アームソファ、三人掛けソファ、3P)(R-058858)



マルニ木工 3人掛けソファー ニースⅡ ブラウン 地中海シリーズ ...



首都圏送無料〜マルニ木工超極上ヴィンテージ本革＋無垢材3人掛け30万ソファー



ソファ3人掛けマルニmaruni 40万〜高級家具 木工 3人掛けソファ大塚 ...



マルニ木工 ブリティッシュコレクション 3人掛けソファー-



マルニ木工 ブリティッシュコレクション 3人掛けソファー smcint.com



首都圏送無料〜マルニ木工超極上ヴィンテージ本革＋無垢材3人掛け30万ソファー

マルニ木工製の3人掛けソファーです。外形幅695㎜(1個)×奥行835㎜×高さ760㎜3個合わせて横197㎝張り材(牛革)天然木色は写真に近いと思います。グレーでもなくベージュでもなく(写真にちかい)深みのある色でいろんなカーテンやラグにも合わせやすいです。壁面に窓がありましたので高さがあまりないものを選びました。3個ですのでお部屋にあわせて真ん中のソファーを退かして2人用にもできます。目立った傷等もなく、綺麗だと思います。送料込みの梱包、発送たのメル便で発送予定です。