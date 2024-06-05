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マニー many ジャポネティポット
商品番号 L28684827101
商品名

マニー many ジャポネティポット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)温かいお茶を飲みたいとき茶こしの目が小さいので、紅茶やコーヒーでも（〃＾∇＾）o_彡☆セカンドポットにいかがでしょうか？勿論ファーストポットでも
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