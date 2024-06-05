マニー many ジャポネティポット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)温かいお茶を飲みたいとき茶こしの目が小さいので、紅茶やコーヒーでも（〃＾∇＾）o_彡☆セカンドポットにいかがでしょうか？勿論ファーストポットでも
http://narcologia.ru/goods/procurement555633.html
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