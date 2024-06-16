unico ウニコ　ソファ　EVA 2人用　ブラウン

unicoウニコ ソファ EVA2人用カラー···ブラウン系■商品名unicoEVA(エヴァ)ソファ2シーター7年前直営店にて新品を購入。■サイズW1220×D820×H840(SH400)(mm)重量：約38kg※最小間口サイズ：58cm(通路幅が58cm以上必要)■材質張地：レーヨン・ポリエステル背面：ウレタンフォーム座面：ウレタンフォーム・ウェービングテープクッション：ポリエステル綿脚部：バーチ／ウレタン樹脂塗装仕上げ■色こげ茶、ダークブラウン◾️付属品クッション×2取扱説明書ボルト×1六角レンチ使用感はありますが、まだまだ使って頂けると思います。特筆すべきダメージはありませんが、裏張りが剥がれています。(写真7枚目)あくまで中古家具で素人保管ですので、ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。



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