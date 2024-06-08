ソファーベッド　ライトグレー　ソファ　レザーファブリック　新品

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ご覧頂きましてありがとうございます。こちらの商品はこれ以上のお値下げは出来ませんので値下げ交渉はお控え下さい。プロフィールのご確認もお願い致します。■状態：新品■サイズ(約)ソファ本体/幅1790×奥行830×高さ720mm座面高さ/370mmベッド時幅/960mm■表面材：レザーファブリック※完成品（脚はお客様にて取付をお願いします）■送料は無料です!!※北海道・東北・沖縄県は別途送料をご負担頂きますので事前にご連絡下さい。ライトグレー系のカラーのソファーベッドです。１台２役でとても便利です。【注意事項】※必ずご確認ください。※配送会社より電話がある為、お電話番号を教えて頂きます。※配送不可の地域がある為、ご購入前にコメントにて○○県○○市まで教えて下さい。(コメント無くご購入頂き配送不可の地域だった際は取引のキャンセルをさせて頂きます。)※こちらの商品は時間帯の指定ができません。※大型商品の為、発送から到着まで１週間～２週間程かかります。※玄関での商品の引き渡しになります。※事前に運送会社より打ち合わせのご連絡がございますので、その時間は必ずご在宅下さい。（万が一、不在により再配達になった場合は別途再配達料をお客様にご負担頂きます。）※申し訳ございませんが、離島への配送はお受けできません。※お客様都合による返品はできませんので予めご了承下さい。※製造・輸送過程でのキズ・汚れなどはご了承ください。※お急ぎの方、神経質な方はご遠慮下さい。