断捨離!!　輪島塗沈金吸物椀5客大正時代

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濃い溜色に富士山と松の木を沈金で表したシックな吸物椀です。煮物椀にも使えます。塗ムラや時代を経たスレ等は見られます。骨董にご理解頂ける方にオススメです。寸法直径12.5Cm高さ5.5Cm値下げ致しました。ご覧いただきありがとうございます。初出品¥12000を¥6000