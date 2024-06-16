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- 断捨離!! 輪島塗沈金吸物椀5客大正時代
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商品詳細
濃い溜色に富士山と松の木を沈金で表したシックな吸物椀です。煮物椀にも使えます。塗ムラや時代を経たスレ等は見られます。骨董にご理解頂ける方にオススメです。寸法直径12.5Cm高さ5.5Cm値下げ致しました。ご覧いただきありがとうございます。初出品¥12000を¥6000
http://narcologia.ru/goods/ambassador465706.html
http://narcologia.ru/goods/preference651238.html
http://narcologia.ru/goods/calling714950.html
断捨離!! 輪島塗沈金吸物椀5客大正時代
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