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断捨離!!　輪島塗沈金吸物椀5客大正時代
商品番号 T54781980077
商品名

断捨離!!　輪島塗沈金吸物椀5客大正時代
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

濃い溜色に富士山と松の木を沈金で表したシックな吸物椀です。煮物椀にも使えます。塗ムラや時代を経たスレ等は見られます。骨董にご理解頂ける方にオススメです。寸法直径12.5Cm高さ5.5Cm値下げ致しました。ご覧いただきありがとうございます。初出品¥12000を¥6000
http://narcologia.ru/goods/ambassador465706.html
http://narcologia.ru/goods/preference651238.html
http://narcologia.ru/goods/calling714950.html 輪島塗 吸物椀 蒔絵 5客-
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