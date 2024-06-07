九谷秀山　盃　①【レア】九谷焼　お猪口 おちょこ 陶磁器　kutai yaki

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九谷秀山 盃 ①【レア】九谷焼 お猪口おちょこ陶磁器 kutaiyaki【Rare】KutaniWareSakeCuporOchoko,Ceramic.【稀有品】九谷焼小杯子陶瓷。掲載の通り目立つ汚れ、傷は一切ありません。美品に近いと思います。繊細な筆で描かれていて、厚みは薄く軽いです。外側は薄い緑色が上品です。九谷コレクターの方は掲載写真を見て判断できると思います。供箱や説明書はありません。開口直径：約５ｃｍ高さ：約３．５ｃｍ値引不可です。送料込みの値段変更も致しません。但し、送り先が同じでまとめ買いの場合は値引致します。着払いで大阪から防水完全梱包で発送（６０サイズ）します。私自身が責任をもって梱包し、宅急便へ持ち込み致します。梱包方法について１．動かないように商品をラップで包みます。２．その上から布で巻きます。３．その上からクッションとして新聞紙2重に巻きます。４．厚手ビニールを防水として密封します。５．もう一度、ラップで巻きます。６．その上からプチプチを巻き付けます。過剰梱包ですが、粗い配達でも問題ないように致します。Kutani-yakiisoneoftheJapanesepotterystyles,producedintheKutaniregionofKagacityinIshikawaprefecture.ThehistoryofKutani-yakiislongandithasprosperedsincetheEdoperiod,andtherearestillmanyenthusiaststoday.九谷烧是日本陶瓷的一种，生产于石川县加贺市的九谷地区。九谷烧有着悠久的历史，在江户时代就开始繁荣起来，现在仍有许多爱好者。種類...お猪口（おちょこ）素材...陶磁器サイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸#kutani#kutani_yaki#vintage#sake_cap#chinaware#japanese#骨董#古董#アンテーク#antique#curio#古美術