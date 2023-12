アクタス five by five ファイブ・バイ・ファイブ レザー

サイズ:約W194×D90×H64㎝(素人採寸のため誤差あり)参考販売価格(新品):299,000円喫煙無しペットなし約6年使用し、日当たりのいい場所に置いていたため、全体的に色褪せや、座面の細かいヒビ割れ等の使用感はありますが、破れなどはありません。特に正面から見た左の側面が日当たりの影響で色褪せが進んでいます。(写真2枚目〜4枚目)大きな破損などは無く、まだまだ使える商品ですが、使用感があるため、神経質な方は購入をお控えください。革製品且つ素人の為usedにご理解ある方のご購入をお願い致します。



