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ソファ ローソファ 2人掛け
商品番号 P34199660486
商品名

ソファ ローソファ 2人掛け
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色B)ブラウンブランドアイリスプラザ(IRISPLAZA)特徴クッション付きタイプ2人掛けソファ部屋タイプリビングルーム商品の寸法80Dx110Wx68Hcm【レイアウト自由自在】1Pソファと2Pソファの組み合わせで、色々なくつろぎ方が楽しめる。【ワイド】横に並べればワイドソファとして。ちょっと横になってすっきりリフレッシュ。【カウチ】1Pソファをオットマンとして使えば、脚をゆったり伸ばせる。のんびり読書するのにもいい。【スツール】2Pソファと1Pソファを離して配置すれば、1Pソファはスツールに早変わり。来客時にも便利。東京都北区まで取りにきていただける方発送の場合12000円送料がかかります。、
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