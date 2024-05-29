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棚・コンセント付 すのこベッド【Camille】カミーユ ベッドフレーム ダブル
商品番号 B47489885981
商品名

棚・コンセント付 すのこベッド【Camille】カミーユ ベッドフレーム ダブル
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 24,206 円
在庫状況 あり

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商品詳細

棚・コンセント付すのこベッド【Camille】カミーユベッドフレームのみダブル定価：60,280円で3年前に購入しました買い替えのため出品します。特に目立った汚れや傷はありません。解体した状態でお送りします。
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