川島織物セルコン リバーシブルキルト マルチカバー ブルー花柄 ...

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売り切りたいので大幅お値下げしました川島織物セルコン マルチカバーリバーシブルキルトスカラップソファカバー ベッドカバー サイズ約2m×約2mベッドカバーにと購入しましたが、結局使用せずクローゼットに長く保管していました出品にあたり洗濯しました色褪せ、シミ汚れなく美品です見落としがあるかもしれませんリバーシブルタイプで、共にブルーの花柄がとても涼しげで、これからのシーズンにお誂えと思います処分するのは惜しく、気に入って頂いたお方にお譲りしたいと思います上記、自宅保管をご理解頂ける方、どうぞよろしくお願いいたします#パッチワーク#花柄#薔薇#汚れ気にせず#水洗い可能で使いやすい