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本革チェスターフィールド ワニ3Pソファ椅子クロコダイル英国クロコ鰐クッション緑
商品番号 Y83441856490
商品名

本革チェスターフィールド ワニ3Pソファ椅子クロコダイル英国クロコ鰐クッション緑
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 108,693 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク加工レザー英国式チェスターフィールドソファワニぬいぐるみ座面クッションです。脚キャスター付きなので一人でも楽々配置移動可能。革製デストロイ加工、グリーン系、ヌイグルミ座面クッションに変える前の純正の座面レザークッションも付属します。usedで多少使用感擦れ小傷などありますが、普通に使用可能です。わに縫いぐるみトリプルソファーイギリスHALOハロ椅子家具アリゲーターデザインインテリアディスプレイ小物コロコロ雑貨爬虫類かわいいおしゃれアイテムタイヤかっこいい限定レア
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