【未使用品】バーバリー　ロンドン　ブランケット　大判ストール　ベージュ

バーバリー ロンドン ブランケット 大判ストール ベージュアイテムBurberryLondonバーバリーロンドンひざ掛けブランケット マフラー素材ウール100%サイズ65×120cm（フリンジ込み）カラー···ベージュ未使用品はコンデションは写真にて出来る限り状態が分かるようにいたしますが中古品であることをご理解いただきご検討下さい。発送は外箱にプチプチを巻にて発送します。また2点以上の購入希望や気になる商品がありましたらコメント頂けたら値引きなどで対応したいと思います。個別の専用値引き等の対応はしていませが可能限り出来る対応はさせていただきます。よろしくお願いいたします。その他、おもちゃ.ベビー用品、ゲーム、家電、色々あります。#shiba



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