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- バーレイ✖️ハロッズ アジアティックフェザンツ ミルクピッチャー
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商品詳細
イギリス ストークオントレントのバーレイファクトリーストアで購入しました。ハロッズ販売用のグリーンアジアティックフェザンツ ミルクピッチャーです。高さ8センチ直径約6センチ数回使用後食器棚で長期間保管していました。目立った傷汚れはございませんがあくまでも中古品である事、バーレイの特徴をご理解頂ける方のみのご購入、ご検討よろしくお願い致します。カラー···グリーングラス/カップ/酒器···クリーマー、ピッチャー素材···陶磁器(セラミック)
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