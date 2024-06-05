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バーレイ✖️ハロッズ　アジアティックフェザンツ　ミルクピッチャー
商品番号 N13395298799
商品名

バーレイ✖️ハロッズ　アジアティックフェザンツ　ミルクピッチャー
ブランド名 バーレイ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリス　ストークオントレントのバーレイファクトリーストアで購入しました。ハロッズ販売用のグリーンアジアティックフェザンツ　ミルクピッチャーです。高さ8センチ直径約6センチ数回使用後食器棚で長期間保管していました。目立った傷汚れはございませんがあくまでも中古品である事、バーレイの特徴をご理解頂ける方のみのご購入、ご検討よろしくお願い致します。カラー···グリーングラス/カップ/酒器···クリーマー、ピッチャー素材···陶磁器(セラミック)
http://narcologia.ru/goods/interconnect818370.html
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