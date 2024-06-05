ケーキスタンド デザートスタンド ケーキディスプレイスタンド 3段 かわいい

★ご来店いただいて誠にありがとうございます。★他のサイズが必要ですので、コメントをお願いしますL=26.5*16*30cmサイズ：S=21*16*20cmM=26.5*21*20cmL=26.5*16*30cm【軽くて便利】：ケーキスタンドは高品質のセラミックとステンレスでできており、軽くて耐久性があります。皿には人の健康を影響する有害物質が含まれておらず、安全で安心に使えます。初めて使用する前に、水または洗剤でプレートの表面を洗うことを勧めします。重い物を一番下のプレートに置く方がいいです。【絶妙な仕上がり】フルーツプレートは絶妙な技量を持っています。デザインはゴージャスで美しく、陶器のように見え、高級感があります。ケーキやキャンディーにスタイリッシュで、デスクスペースを節約できるので便利です。【多目的収納】大きなスペースデザインを利用して、デザート、チョコレート、ケーキ、果物、スナック、クッキーなどを配置でき、視覚的なごちそうをもたらします。リビングルーム、ダイニングルーム、ホテル、宝石店、ケーキ屋、レストランの待合室などに適しています。【欧風のホームパーティーを楽しむ】英国で親しまれているアフタヌーンティーの文化をホームパーティーで楽しみましょう。ゲストを呼んでケーキスタンドに置いた食事を囲めば、気分の上がるおしゃれなブリティッシュスタイルに様変わりです?また、プレートどうしの幅にも余裕があるので、フルーツジュレやカップケーキなど高さがあるスイーツを置いてもサッと取れるのが嬉しいポイントです。【セラミックス製】美しいケーキスタンドは、特別な視覚的な楽しみでお客様を感動させるために食べ物のプレートを見せます。それは優雅に見え、テーブルかパーティーを飾ることができます。



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