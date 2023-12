Steiner製 Pierre Guariche ガーリッシュ アルミチェア

AluminumTULIPchairPierreGuaricheピエール・ガーリッシュチューリップチェアSteiner1954,France1954年、PierreGuaricheがデザインしたTulipChairでSteiner製。アルミ鋳造の表面ムラが魅力的な一脚。ネジやベースのグライズまですべてオリジナルで、かなり状態が良いです。ネジが一本ございません。座るのには問題ございません。写真ご確認よろしくお願い致します。ヴィンテージ家具として、経年によるPatina(経年変化、味わい)コンディションで、製造から約半世紀を経たものですので、画像をよくご覧いただき、ご納得の上でご購入ください。プルーヴェジャンプルーヴェペリアンシャルロットペリアンルネガブリエルガスコアンピエールガーリッシュピエールガリッシュピエールシャポーセルジュムイユセルジュムーユコルビュジェprouveperriandpierreguarichemarcelgascoinsergemouille



